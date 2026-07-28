Megszúrtak egy férfit az Ozorán

Kedd hajnalban rendőrségi bejelentést tett az Ozora Fesztivál biztonsági szolgálata, miután a rendezvény területén megszúrtak egy 30 év körüli izraeli férfit. A sérültet a mentők kórházba szállították.

A Fejér megyei rendőrség azt írta a Facebookon, hogy az ügyben két férfit állítottak elő életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt. Ozorán tavaly is megkéseltek egy embert, őt mentőhelikopterrel kellett a pécsi kórházba szállítani.

Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

A rendőrség razziázott is a fesztivál területén. Hétfőn kettő, kedden három külföldi állampolgárt állítottak elő kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt.