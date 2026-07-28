Ókori amfiteátrumot épített saját kezűleg, azt állította, hogy Julius Caesar is járt benne, fejenként 40 eurót keresett a turistákon

Két év négy hónap börtönbüntetésre ítélték azt az olasz férfit, aki Veneto tartományban több mint tíz éven át ókori régészeti lelőhelyként működtetett egy hamis amfiteátrumot, ahová fejenként negyven euróért lehetett belépni – írja az MTI az olasz sajtó alapján.

A 69 éves Franco Malosso néhány hónappal ezelőtt kezdte el büntetésének letöltését a ventimigliai börtönben, az olasz sajtó azonban csak a napokban számolt be az ügyről.

A bírósági ítélet szerint a Vicenza közelében található, Marittimo Berico nevű amfiteátrum egyetlen köve sem származott az ókorból.

A félkör alakú színház nézőtere, lépcsősorai és színpada mind modern építőanyagokból, főként gipszből készültek. Ezeket különleges technikával öregítették, hogy több ezer évesnek tűnjenek. Az ötezer négyzetméteres építmény oszlopai és szobrai sem voltak eredetiek.

A hatóságok 2016-ban figyeltek fel az Arcugnano domboldalán álló amfiteátrumra. Tulajdonosa konferenciák, díszvacsorák, koncertek és más előadások helyszíneként adta bérbe a „páratlan régészeti felfedezésként” reklámozott területet. Az amfiteátrumot üzemeltető Malosso – aki a von Rosenfranz családnevet is használta – az idegenvezetéseken azt állította, hogy a színházat Julius Caesar is felkereste.

Malossót még 2021-ben ítélték el jogerősen, többek között engedély nélküli építkezés, környezetkárosítás és művészeti csalás miatt. Védekezésében azt állította, hogy „senki sem hihette el, hogy valódi amfiteátrumról van szó”. Arcugnano önkormányzata 560 ezer euró kártérítést is követel tőle, hogy abból fedezhesse az építmény elbontásának költségeit.