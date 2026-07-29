Álrendőr és álbankos csalt ki 146 milliót telefonon egy idős nőtől

A 64 éves csömöri nő július végén kapott egy telefonhívást. A vonal másik végén jelentkező ismeretlen a bankja ügyintézőjeként mutatkozott be, és azt állította, hogy veszélybe került a bankszámláján lévő összeg, ezért annak megóvása érdekében sürgősen intézkednie kell. A hívásba később egy másik ember is bekapcsolódott, aki rendőrnek mondta magát, és megerősítette a korábban elhangzottakat.

A telefonálók arra vették rá a nőt, hogy azoknál a pénzintézeteknél, ahol számlával rendelkezik, hajtson végre átutalásokat az utasításaik szerint. A nő bízott bennük, és végrehajtotta a kért banki tranzakciókat. Mire kiderült, hogy bűncselekmény áldozatává vált, közel 146 millió forintja tűnt el. Az ügyben csalás bűntette miatt indult eljárás.

Az ilyen esetek gyakorisága miatt a rendőrség kéri, hogy ha valaki telefonon azonnali intézkedést kér, legyünk gyanakvóak. Valamint soha ne adjuk ki banki adatainkat, biztonsági kódjainkat vagy internetbanki hozzáféréseinket ismeretleneknek. A bankok és a rendőrség telefonon soha nem kérik, hogy pénzt utaljunk át, vagy bankkártyás műveleteket hajtsunk végre a pénzünk védelme érdekében. Ha elbizonytalanodunk, szakítsuk meg a hívást, és azonnal érdeklődjünk a bank hivatalos ügyfélszolgálatán. (police.hu)