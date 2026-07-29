Hős lett egy 16 éves vízimentő, aki kimentett egy 10 éves gyereket a háborgó óceánból Kaliforniában

Hőssé vált egy 16 éves, újonc vízimentő, aki gigantikus hullámokban a saját életét is veszélyeztetve kimentett egy 10 éves fiút az óceánból Kaliforniában.

A hőstettet videóra vették, amelyen az látszik, hogy Ryder Williams a kaliforniai Santa Cruzban található Seabright State Beachnél megpróbál a partra húzni egy gyereket, de a hullámok újra és újra leterítik őket.

A gyereket csaknem 14 méterre sodorta ki a víz a parttól, mire Williams elérte. A mentéshez több strandoló is csatlakozott, és valamivel több mint 2 perc volt partot érni, miközben a szemtanúk tapssal fogadták a megmentőket.

Donald Trump elnök azóta meghívta Williamst a Fehér Házba, hogy átvegyen egy magas rangú polgári kitüntetést. (BBC)