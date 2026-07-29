Jó reggelt, mindjárt itt az új hőhullám

Túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül, a csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, az ÉK-i határszélen lehet ennél pár fokkal hűvösebb, a legmelegebb pedig a Dél-Alföldön valószínű - írja a HungaroMet.

Ennél hűvösebb a következő napokban nemigen lesz, és értelmezhető mennyiségű csapadékra sem számíthatunk, csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mindenkit figyelmeztet: a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki legyen hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, illetve a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.

Budapest hőkupola alatt június 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Az idei első hőhullám júniusban következett be, akkor 12 napig volt olyan forróság, amelynek során a legmagasabb napi középhőmérséklet 34 Celsius-fok volt. Ezzel pedig 1901 óta (amióta mérik) ez volt a második legmelegebb júniusunk, a rekordtartó egyelőre 2024 a 13 napos hőhullámmal, akkor a legmagasabb napi középhőmérséklet 31,4 °C volt.