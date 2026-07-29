Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis egészségközpontjánál

Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál szerdán, közölte az intézmény az MTI-vel.

Azt írták, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen szerda délelőtt. Az alpinista lezuhant és életét vesztette, a baleset körülményeit a hatóság vizsgálja.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan, de a Semmelweis Egyetem arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy az épületet a Stáhly utca 9. szám alatti bejáraton közelítsék meg. Csütörtöktől már ismét használható lesz a főbejárat, áll a közleményben.

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