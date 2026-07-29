Mérgezés miatt pusztulhatott el 15 elefánt egy kenyai nemzeti parkban

A hatóságok 15 elefánt elpusztulásának okát vizsgálják, amelyek az elmúlt hónapban hullottak el a kenyai Amboseli Nemzeti Parkban.

A Kenya Wildlife Service (KWS) közölte, hogy az elefántok közül tíznél részleges bénulás jelei mutatkoztak, mielőtt két napon belül elpusztultak. A fennmaradó öt tetem már túlságosan bomlásnak indult, vagy dögevők kezdték ki, ezért nem lehetett megállapítani az elhullás okát, közölte a vadvédelmi hatóság.

Az érintett állatok többsége nőstény elefánt és borja volt, az elhullottak között mindössze egy hím akadt. Kenyában korábban is történtek olyan esetek, amikor elefántokat mérgeztek meg.

Fotó: MAGNUS MARTINSSON/TT News Agency via AFP

A Nairobi Egyetem laboratóriumában az elefántoktól vett mintákon végzett előzetes vizsgálatok egy „lehetséges mérgező anyagot” mutattak ki, miközben egy kormányzati laboratórium külön elemzései negatív eredményt adtak a vizsgált méreganyagokra. A KWS közölte, hogy további vizsgálatok folynak.

„Környezeti vizsgálatokat is végeznek, beleértve a vízforrások és az érintett területeken található egyéb lehetséges környezeti szennyező anyagok elemzését, annak megállapítására, hogy az elefántok ugyanabból a forrásból származó anyagnak voltak-e kitéve” – közölte a hatóság egy nyilatkozatban.

Amboseli világszerte híres elefántcsordáiról és szavannás tájairól, amelyek fölött a tanzániai határ túloldalán emelkedő Kilimandzsáró is látható. Becslések szerint körülbelül 2000 elefánt él a parkban. (Guardian)