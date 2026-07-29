Sztrájkbizottságot alakítottak a munkások a szegedi gumigyárban

Sztrájkbizottság alakult a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában. A cég úgy látja, hogy 2026-ra megtette azokat a bérintézkedéseket, amiket a jelenlegi gazdasági, piaci és üzleti környezetben felelős munkáltatóként fenntarthatónak tart, ugyanakkor további bérköveteléseket nem tud teljesíteni.

Radics Gábor, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint a munkavállalók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató vagy adja oda a dolgozóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri, 100 ezer forintos jutalmat, vagy jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között.

A szakszervezeti vezető felidézte, az üzemben a szakszervezet előzetes tájékoztatása nélkül június 22-én munkásgyűlést tartottak, ahol arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak SZÉP-kártyán. A jutalom kifizetésének feltétele az lett volna, hogy a szakszervezet elfogadja a munkáltató által egyoldalú döntéssel áprilistól nyújtott 6,5 százalékos - ténylegesen azonban éves szinten kevesebb mint 5 százalékot jelentő - bérfejlesztést, a dolgozók pedig egy évre lemondanak kollektív érdekérvényesítési jogukról. A szakszervezet elfogadhatatlannak tartja a munkavállalók presszionálását.

A szakszervezet követelése, hogy a munkaadó áprilistól visszamenőleges hatállyal adjon további 2 százalékos bérfejlesztést, ha bérmegállapodást akar, mellyel elérnék éves szinten a 6 százalék körüli nominális béremelést. A sztrájkbizottság megalakulásáról tájékoztatták a munkáltatót, és jogászokkal konzultálva elkezdik a munkabeszüntetés előkészítését.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. közleménye szerint a cég elkötelezett amellett, hogy munkatársai számára a térségben versenyképes bérezést és széles körű juttatási csomagot biztosítson. A rendelkezésre álló bérpiaci adatok alapján a vállalkozás fizetései a helyi munkaerőpiaci szint felett helyezkednek el, miközben az elmúlt években végrehajtott béremelések mértéke szintén meghaladta a piaci átlagot.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Rubber Industrial Kft. tavaly 50,346 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételt ért el, amely mintegy 7 százalékkal maradt el a 2024-estől. A cég értékesítésének 96 százaléka származik exportból. A cég adózott eredményét tavaly 24,564 milliárd forintra növelte, ami 37 százalékkal magasabb a 2024-esnél. (MTI)