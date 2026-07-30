400 forint a vécé a keszthelyi szabadstrandon, inkább beletojtak a Balatonba, most be kellett zárni az egészet

Kula bácsi seal of approval

Érdekes jelenség állt elő Keszthelyen: a város két strandján, a Városin és a Libáson megfelelő, sőt kiváló a vízminőség, az önkormányzat által visszavett Helikon strandot viszont, amit idén nyártól szabadstrandként üzemeltetnek, a Zala megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya bezáratta. A három strand nagyjából egymás mellett helyezkedik el.

A Helikonon a bezárást két, az emberi fekáliában szívesen tenyésző batérium, az E. coli és az Enterococcus jelenléte miatt rendelték el. A 444 tudomása szerint az Enterococcusból 720 MPN/100 ml értéket mértek, ami jelentősen meghaladja az egyetlen minta alapján azonnali intézkedést igénylő 500-as határértéket, míg az érték az E. coli esetében 1382 MPN/100 ml, ami hajszálnyival az 1500-as beavatkozási érték alatt maradt.

Helyben nem kevesen tulajdonítják mindezt annak, hogy a szabadstrandon fizetős lett a vécé, egy alkalom 400 forint, a napi vécébérlet pedig 2000. Az összefüggés elképzelhető, de bizonyíték persze nincs rá. Azt kéne megfigyelni, hogy a keszthelyiek külföldön odaszarnak-e a benzinkút közepére, amikor meglátják, hogy 1 euró a vécé.