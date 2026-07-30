Egy brazil játékos eltörte az ellenfele lábát, most addig nem játszhat, míg az fel nem gyógyul

foci

Szokatlan büntetést róttak ki egy brazil focistára, miután súlyos sérülést okozott az ellenfél játékosának. Porto Alegreben, a Beira-Rio stadionban találkozott egymással a július 22-én az Internacional és a Cruzeiro csapata. A meccs meghatározó pillanata volt a második félidő közepén, amikor az Internacional hátvédje, Victor Gabriel úgy beleszállt a Cruzeironál ezen a meccsen debütáló Gabriel Pec-be, hogy annak eltört a bal sípcsontja.

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Victor Gabrielt azonnal kiállították, és az ügyben további vizsgálat indult a brazil sportbíróságnál. A hátvéd azt állítja, baleset volt. „Bocsánatot kértem tőle, és felajánlottam a segítségemet” – nyilatkozta. „Kértem, hogy bocsásson meg, mert nem volt bennem szándékosság, és abban a pillanatban nem tehettem mást, mint hogy imádkoztam érte.”

Ám a testület máshogy látta az esetet, és egészen szokatlan büntetésben részesítette: eltiltották őt egészen addig, amíg Pec fel nem épül. „A vétkes játékos eltiltása addig tarthat, amíg a sértett fél újra edzésbe nem tud állni” – közölte a testület. A büntetésnek azért van végső időpontja is, legfeljebb hat hónapig tarthat. A döntés ellen nincs helye fellebbezésnek. (Sky News)

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