Három tűzoltó halt meg erdőtüzek oltása közben Görögországban

Három görög tűzoltó életét vesztette, miközben erdőtüzekkel küzdöttek Krétán és a Peloponnészoszi-félszigeten.

Fotó: MENELAOS MICHALATOS/SOOC via AFP

Krétán a viharos erejű szél felkorbácsolta a lángokat, ami miatt több falut is ki kellett üríteni. Két tűzoltó azután vesztette életét, hogy csapdába estek, amikor a tűz átsöpört a sziget nyugati részén található Réthimno régión. Az ERT görög közszolgálati televízió információi szerint a két tűzoltó halálát az okozta, hogy a járművüket teljesen körbezárta a tűz, miközben két tűzfészek között próbáltak átvágni és egy biztonságosabb területre jutni. Kria Vriszi polgármestere az ERT-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a tűz egy 15 kilométer hosszúságú területen ég, és egyelőre nem sikerült megállítani a továbbterjedését.

Egy másik tűzoltó azután halt meg, hogy eszméletlenül találtak rá a Peloponnészosz déli részén fekvő Gythio kikötővárosának közelében. Görögország más részein is csaptak fel lángok: az Égei-tengerben fekvő Párosz és Leszbosz szigetén, valamint a görög szárazföldön található Trifilía városánál. (via BBC, MTI)