Magyar Péter kiakadt Orbán kedvenc lapján, amely nyíltan az ország lerohasztásának drukkol

„Mindenki szóljon a szomszédjának, holnaptól ismét klímák indulnak. Legutóbb is felhívtuk Magyarország lakossága figyelmét, jól is sikerült. Majdnem lerohadt az ország. Szóval holnaptól klíma és fagyasztó, azt állítsátok -35 fokra. Köszi”

– írta posztjában szerdán a Vadhajtások, aminek normális esetben semmi hírértéke nem lenne, hiszen az az oldal lételeme, hogy napi 24 órában baromságokat posztol. Amióta azonban Orbán Viktor az igeforrásának nevezte a hecclapot, kiváló alapot ad arra, hogy minden hasonló kijelentést magának a Fidesznek tulajdoníthassunk.

Így aztán Magyar Péter rá is ugrott a kirívóan idióta posztra, melyről azt írta, döbbenetes mélységbe süllyedt a fideszes propaganda:

„Íme Orbán Viktor kedvenc lapja, avagy igeforrása. Miközben az egész ország az új óriási hőhullám ellen küzd, aközben ők megmutatják a Fidesz új irányát: minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik.

Miközben országszerte vízügyi és energetikai szakemberek ezrei azért küzdenek a nap huszonnégy órájában, hogy az előző kormány által kivéreztetett víziközmű és energetikai hálózat ne omoljon össze, ők a hazájuk ellen drukkolnak, és pazarlásra valamint kárörvendésre hívják fel az olvasóikat.

Ha valaki hazájának a bajban rosszat akar vagy a hazája ellen drukkol, arra nincs és nem is lehet magyarázat”

– írta a miniszterelnök, aki szerint azonban a magyar nemzet együtt ezt is megoldja majd, ahogy tette április 12-én, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a hőség elleni küzdelemben.