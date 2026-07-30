Népszerű tévéműsorokat gyártottak, és közben elcsaltak 174 millió forint adót

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést - közölte a hatóság.

A közlés szerint a céghálózat népszerű hazai televíziós műsorok gyártásában volt érdekelt, és az adózásra is sajátos forgatókönyvet talált ki.

A számlázási láncolat állandó szereplői a megrendelő, a vele szerződő producer cég és a tényleges munkát végző alkalmazottak voltak. A megrendelő előre meghatározta a konkrét szakembereket - operatőröket, vágókat, szerkesztőket, hangmérnököket -, akikkel szívesen dolgozna, és bejelentette őket a producer cég gyakran cserélődő alvállalkozóihoz.

Az alvállalkozó cégeket azonban csak névleges vezetők, strómanok irányították, akik két dolgot csináltak: a produkciókon éjjel-nappal dolgozó szakembereket jellemzően heti 10 órára jelentették be - a ténylegesen ledolgozott munkaidő töredékére -, valamint fiktív számlákat gyártottak. Amikor pedig egy kamucég működése kockázatossá vált, helyét egy másik vette át. - tették hozzá.

A NAV szerint a cégek létezésének egyetlen célja az volt, hogy fiktív számlákat állítsanak ki a producernek, miközben a költségvetést megrövidítették a járulékokkal és az adóval, ráadásul a munkavállalók jogai is sérültek a szabálytalan foglalkoztatással.

A vizsgálat eddig a számlázási láncolat nyolc szereplőjénél zárult le, a revizorok egyelőre több mint 174 millió forint adóhiányt tártak fel - áll a közleményben.