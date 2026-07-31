A spanyol kormány katonákat vezényel Ceutába, miután összeomlott a határellenőrzés az észak-afrikai exklávéban

Spanyolország katonákat vezényel észak-afrikai exklávéjába, Ceutába, miután csütörtökön néhány óra alatt migránsok ezrei úsztak át Marokkóból a spanyol területre.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

A helyi hatóságok a közelmúltban megszaporodott átkelési kísérletek miatt már korábban segítséget kértek Madridtól, csütörtökön azonban kaotikus jelenetek alakultak ki, mivel a határellenőrzés láthatóan összeomlott. Egyelőre nem ismert, pontosan hányan jutottak át a határon, sajtóbeszámolók szerint legalább 15-en meghaltak. A ceutai határ közelében fekvő marokkói Fnideq városában a marokkói hatóságok vízágyúkat vetettek be a migránsok ellen, hogy megakadályozzák őket az átkelésben – mondták szemtanúk a Reutersnek.

A Reuters szerint a spanyol sajtó 2000–3000 közé becsüli az érkezők számát, de ezt a spanyol csendőrség nem erősítette meg. Csütörtök este a spanyol belügyminisztérium bejelentette, hogy 60 katonát vezényel Ceutába, valamint további 30 csendőrt (a Guardia Civil tagjai) küld a városba.

Frissítés: A spanyol belügyminisztérium szerint az elmúlt 24 órában 49 ezren jutottak be Ceutába Marokkó felől.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

A kormány ugyanakkor elutasította azokat a követeléseket, hogy országos szükségállapotot hirdessen, arra hivatkozva, hogy rendkívüli jogrendet nem lehet migrációs helyzet miatt elrendelni, arra kizárólag súlyos természeti katasztrófák – például a jelenlegi erdőtüzek –, illetve vulkáni vagy nukleáris veszélyhelyzet esetén van lehetőség.

A történtek kiélezték az olasz-spanyol feszültségeket is, miután az olasz kormány közölte, hogy rendkívüli intézkedéseket fontolgat, többek közt azt is, hogy felfüggeszti az olasz-spanyol schengeni határt. Ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy egy ilyen lépést hogyan lehetne a gyakorlatban végrehajtani.

Fotó: HICHAM RACHIDI/Anadolu via AFP

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a ceutai képek megrázóak, és azt mutatják, hogy az ellenőrizetlen illegális bevándorlás valós fenyegetést jelent Európa határainak biztonságára.

Hasonlóan nyilatkozott Antonio Tajani olasz külügyminiszter is. Sőt, Tajani nem állt meg annál, hogy Spanyolország Schengenből való kizárását követelje: a ceutai zavargások felelősségét egyenesen Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikájára hárította, aki több százezer, engedély nélkül az országban tartózkodó migráns jogi státuszának rendezését, vagyis legalizálását ígéri. Tajani ezt mélységes hibának nevezte, szerinte ez csak az embercsempészeket motiválja. A kijelentésekre José Manuel Albares spanyol külügyminiszter határozottan reagált, azzal vádolta Tajanit, hogy belpolitikai célokra használja fel a bevándorlás ügyét és bekérette az olasz nagykövetet. (Reuters, Guardian, BBC)