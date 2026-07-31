Lavina sodorta el Pakisztánban a világ leghíresebb hegymászója, Nirmal Purja expedícióját

Halálos lavina sodorta el a világ egyik legismertebb hegymászója, a nepáli-brit Nirmal Purja expedícióját a pakisztáni Broad Peaken. A tíz hegymászló a Karakorumban, a K2-től néhány kilométerre lévő 8047 méter magas csúcsot mászta, amikor csütörtökön egy hócsuszamlás elsodorta őket.

A mentőcsapatok idáig négy holttestet találtak meg a szélsőséges időjárási viszonyok között. Az eltűntek között van Purja, az amerikai Mallory Geis, a kínai Vang Csong és több helyi és nepáli magashegyi segítő is - írja a Guardian.

A tragédia helyszínét a mászók GPS-jeladói alapján pontosan rekonstruálni lehet: a műszerek helyi idő szerint reggel kilenc óra körül, 6579 méteres magasságban hirtelen, drasztikus magasságvesztést mutattak. Az adatok szerint a lavina több száz, de volt, akit több mint ezer méteren keresztül sodort lefelé, mielőtt a követőeszközök jele megszűnt volna.

Ez alapján nem sok ok van az optizmusra, a pakisztáni hadsereg mindenesetre helikopterekkel és drónokkal indított átfogó kutatási akciót az esetleges túlélők után, de az ítéletidő és a terepviszonyok miatt a mentőcsapatok lehetőségei nagyon behatároltak.

Nirmal Purja helyzete egyelőre bizonytalan, de egyes jelek szerint elképzelhető, hogy túlélte a lavinát. Az egykori brit elitkatonából lett hegymászó-szupersztár jeladója ugyanis a zuhanás után – a többi eszközzel ellentétben – újra pozíciót váltott, és jelenleg a hegy lábához közel mutatja a tartózkodási helyét. Két serpa ezért gyalog indult a megadott koordinátákra, hogy ellenőrizzék, Purja túlélte-e a lavinát, vagy csak a jeladó sodródott tovább az első zuhanás után.

A 42 éves Nirmal Purja a világ valószínűleg legismertebb hegymászója Alex Honnold és Reinhold Messner mellett: 2019-ben alig fél év alatt mászta meg a világ mind a 14, nyolcezer méter feletti csúcsát, majd 2021-ben elsőként hajtotta végre a K2 téli megmászását - rekordjairól a Netflix is készített egy népszerű dokumentumfilmet.

Purját - általa tagadott - szexuális zaklatási vádak és a cégének túlzottan kereskedelmi módszerei miatt sok kritika is érte. Most is egy fizetős ügyfelekből álló expedíciót vezetett a világ 12. legmagasabb hegycsúcsára, miközben saját újabb rekordjára készült: a Broad Peak lett volna az utolsó állomása annak a projektnek, amelyben oxigénmaszk nélkül másodszor is megmássza az összes nyolcezrest.