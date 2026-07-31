Mi van, gyerekek, jól érzitek magatokat? Tessék, itt a jövő évi tanév rendje

Kijött a 40 fokos nyárközép leghervasztóbb dokumentuma, csak a szadista (vagy ha sulisként érintett vagy: mazochista, esetleg szado-mazochista) beállítódású olvasóinknak ajánljuk szívesen, meg persze azoknak, akik imádnak előre tervezni X hónappal a gumimatracon, kezükben a naptárral: íme, a 2026/2027-es tanév rendje.

Idén is szeptember 1-jén indul az iskola (ezúttal ez egy kedd), míg az utolsó tanítási napot majd jövő június 18-án tartják. Az érzésre is nagyon messze van, de ha kell még egy tűszarás, tessék:

180 napról tanítási napról beszélünk

(Szakképzésben csak 177, lássuk meg a jót és a szépet is az atomfelhők árnyékában.)

Ha érettségizel, április 30-án van vége a rendes sulinak (nyugi, utolsó év, nem lesz az már rendes sehogy sem), utána másfajta kalandok várnak.

Őszi szünet: október 23 - november 1. (ezek már és még szünnapok)

Téli: december 19 - január 3. (szintúgy)

A tavaszi meg március 25-től április 4-ig tart.

Aztán kezdődik az egész elölről.



Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Köszönöm a figyelmet, menjetek, játszódjatok szépen, élvezzétek az önfeledt nyaralást.