Trump veteránokkal váltaná ki az illegális státuszú külföldi kamionsofőröket

Az amerikai kormány programot indít, hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldi kamionsofőröket katonai veteránokkal váltsa ki - jelentette be Donald Trump csütörtökön.

A program részeként a hadseregben korábban nehézgépjárműveket vezető veteránok gyakorlatilag azonnal hozzájuthatnak kereskedelmi hivatásos jogosítványhoz, és nem kell letenniük a közúti vizsgát, egyes esetekben pedig az írásbeli teszt alól is felmentést kaphatnak. A kezdeményezés keretében a sofőri tapasztalatokkal nem rendelkező leszerelt katonák gyorsított tanfolyamon kaphatják meg a kamionvezetésre jogosító engedélyt. Donald Trump hangsúlyozta, hogy cél az országban az elmúlt években illegális státuszuk ellenére is hivatásos jogosítványt szerző bevándorlók kiváltása.

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Az elnök szerint az Egyesült Államok 50 szövetségi államából eddig 34 csatlakozott a programhoz. Trump állítása szerint hivatalba lépése óta már 24 ezer olyan sofőrt távolítottak el, aki nem beszél angolul, és összesen mintegy 28 ezer embertől akarják elvenni a jogosítványt. (MTI)