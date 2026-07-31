Újabb éjszaka, újabb ukrán támadások a Wildberries raktárai ellen

Éjszaka több Wildberries-létesítményt és olajfinomítót is találat ért Oroszországban, a volgográdi, a tatárföldi és a krasznodari régióban. A helyi lakosokra hivatkozó Exilenova szerint a támadás során találat érte a Wildberries volgográdi elosztóközpontját, egy 44 ezer négyzetméteres logisztikai komplexumot, amely a tágabb régió ellátását szolgálja. Eközben egy másik független Telegram-csatorna, az ASTRA szerint egy másik Wildberries-létesítményt is támadás ért Tatárföldön, Zelenodolszk városában.

Ég a Wildberries raktára Volgogradban Fotó: Nexta/X

Az Exilenova arról is beszámolt, hogy csapás érte a volgográdi Lukoil–Volgogradnyeftyepererabotka olajfinomítót. Ez Oroszország egyik legnagyobb finomítója, ahol benzint, dízelüzemanyagot, repülőgép-üzemanyagot és más kőolajtermékeket állítanak elő. A volgográdi régió kormányzója, Andrej Bocsarov közölte, hogy az éjszakai támadásban öten megsérültek. Elmondása szerint tűz ütött ki egy ipari létesítményben és egy raktárépületben a városban, de nem nevezte meg az érintett helyszíneket, és nem kommentálta a Wildberries raktárát vagy az olajfinomítót ért állítólagos csapásokat.

A massive plume of smoke from the burning Russian Wildberries distribution center is rising over the city of Volgograd this morning after a Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/fHBQIcn29C — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 31, 2026

Ez pedig az egy nappal korábbi támadás a Wildberries raktárai ellen:

The fire at the Wildberries logistics hub in Sarapul after today’s attack resembles a volcanic eruption, with a vast column of smoke rising above the site. https://t.co/odhGASCW3a pic.twitter.com/4Hj27xLpMi — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 30, 2026

Az Exilenova arról is beszámolt, hogy tűz ütött ki egy olajfinomítóban a krasznodari területen fekvő Tuapsze városában. A tűz keletkezésének oka egyelőre nem ismert.

A Wildberries – aminek a jelentőségéről a tegnapi podcastunkban bővebben beszéltünk – az orosz online kiskereskedelmi piac közel felét uralja, olyan (kettős felhasználású) terméket is forgalmaz, köztük golyóálló mellényeket és FPV-drónokhoz használható optikai kábeleket. A legutóbbi csapásokat követően a vállalat állítólag eltávolította a keresési találatok közül a „minden az SZVO-hoz” és az „SZVO” kifejezésekre megjelenő termékeket. Az SZVO a „különleges katonai művelet” orosz rövidítése, így lehet börtönbüntetés megkockáztatása nélkül hívni a már ötödik éve tartó nagyléptékű háborút. (Kyiv Independent)