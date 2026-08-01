A spanyol hatóságok szerint szinte minden migráns visszament Marokkóba Ceutából

Spanyol kormányzati tisztviselők szerint a Marokkóból a spanyol fennhatóságú Ceutába érkezett mintegy 50 ezer ember közül több mint 48 300-an már visszatértek Marokkóba. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a ceutai önkormányzat szerint akár hatvanezren is átkelhettek a határon.)
A spanyol kormány ceutai képviselete közölte, hogy a határ spanyol oldalán eddig 57 holttestet találtak, és elképzelhető, hogy a marokkói oldalon is vannak további áldozatok. A tájékoztatás szerint egyesek megfulladtak, másokat pedig agyontapostak vagy halálra nyomtak, miközben megpróbáltak felmászni a határkerítést tartó hullámtörő gátra.
Az Európai Bizottság közlése szerint a migránsok részéről „nem tapasztalható továbbhaladás az európai kontinens vagy más uniós tagállamok irányába”.
A váratlan ceutai válság hátteréről és következményeiről itt írtunk bővebben.
Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök tényleg félmilló illegális migránsnak adott uniós állampolgárságot? Nem, erről egyformán hazudnak az embercsempészek és az olasz kormány vezetői. De amnesztiát tényleg adott és lehet, hogy részben emiatt rohamozta meg egy nap alatt 50 ezer ember az Afrikai területen található spanyol várost, Ceutát.