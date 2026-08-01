Megjelent, este héttől hatályos az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását lehetővé tevő kormányrendelet

Szombat délután megjelent a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 2016-os kormányrendeletet számos fajsúlyos ponton módosító 118/2026-os kormányrendelet. A Magyar Közlönyben található nyolcoldalas jogszabály augusztus 1-je, szombat 19 órától hatályos.
A rendelet elején a kormány rögzíti, hogy a módosítás célja „a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának megerősítése a változó környezeti viszonyokhoz, az energiahordozók piacán tapasztalható bizonytalanságokhoz, a nemzetközi hálózati üzemzavarok tanulságaihoz, valamint a kapcsolódó ágazati jogszabályok változásaihoz igazodó, a gyakorlatban is hatékonyan alkalmazható” rendelkezésekkel. Magyar Péter miniszterelnök Facebook-poszt hosszúságú magyarázata szerint a rendelet „lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést”.
A jogszabály tehát alapvetően az ipari nagyfogyasztókkal kapcsolatos szabályozást változtatja, közvetlen lakossági korlátozásról nincs benne szó. Ugyanakkor több olyan részletszabályt tartalmaz, ami a lakosságot – nem feltétlenül csak mint közvetlen áramfelhasználót – érintheti. Így például amikor a rendeletben szabályozzák a különböző válsághelyzet-fokozatokat, akkor abban nevesítik a lakossági (kisfeszültségű) ellátást érintő súlyos üzemzavarokat is az alábbiak szerint (ilyen szabályozás az eddig hatályos jogszabályban nem volt):
További, a lakosságot érintő intézkedés, hogy a lakossági szolgáltatások szempontjából kritikus infrastruktúrák (pl. közszolgálati média hírközlési eszközei szünetmentes táp híján, nemzetbiztonsági és rendvédelmi távközlés, radioaktív hulladéktárolók, bányák stb.) kiemelt védelmet kapnak a korlátozási sorrendben.
Az ipari nagyfogyasztókra vonatkozó főbb szabályok:
A rendelet szerint akkor, ha a nagyfogyasztó nem csökkenti a terhelést az utasítás szerinti mértékre, a rendszerirányító megtérítési igényt érvényesíthet egy megadott képlet szerint (az elvárt csökkentés és a valódi fogyasztás különbözetének megfelelő árammennyiség és „az adott, a jelentős zavar vagy válsághelyzet veszélye időtartamára vonatkozó átlagos HUPX másnapi negyedórás piaci ár 200%-a szorzatának megfelelő összeg”).
A rendelet azt is rögzíti, hogy a nagyfogyasztó nem teljesíti a rendszerirányító utasítását, akkor „nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén az átviteli rendszerirányító” kezdeményezheti az érintett nagyfogyasztó villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolását „a jelentős zavar, a válsághelyzet veszélye vagy a válsághelyzet időtartamára”.