Újra teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű

„A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően augusztus 1-jétől ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti Erőmű G3 blokkja. A közel 400 MW-os termelőkapacitás ezzel újra rendelkezésre áll a magyar villamosenergia-rendszer számára” – ezt az erőmű szombat délután jelentette be a Facebookon.

A blokk üzembe helyezése plusz 380 megawattos névlegeskapacitás-növekedést jelent, ami azonban még annál is kevesebb, mint amennyi (480 MW) csak szombaton kiesett azzal, hogy a paksi atomerőműben leállt egy újabb turbina az alacsony vízállás miatt.

A blokkot eredetileg július 29-én akarták elindítani, de a létesítmény tájékoztatása szerint „a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt” az újraindítás folyamatát fel kellett függeszteni. A blokkot a folyamatos műszaki és biztonsági ellenőrzések, valamint a sikeres próbaüzem után szombaton 16:45-kor tudták visszakapcsolni a hálózatra.

Magyar Péter, aki pénteken ellátogatott a százhalombattai erőműhöz – akkor még úgy tűnt, vasárnap indulhat újra a blokk –, egy Facebook-posztot szentelt az újraindításnak, fontos hírnek nevezve azt.

A MET-csoporthoz tartozó Dunai Erőmű a magyar villamosenergia-rendszer legnagyobb gáztüzelésű erőműve. A társaság 2022 nyaráig az állami energiacég, az MVM tulajdonában állt, akkor került át a MET-csoporthoz. Tavaly 115 milliárdos árbevétele és 5,5 milliárdos nyeresége volt, utóbbi a legalacsonyabb az elmúlt öt évben.