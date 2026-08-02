Elhunyt Vincent Pastore, a Maffiózók sztárja

80 éves korában meghalt Vincent Pastore színész, aki a Maffiózók (The Sopranos) című kultikus sorozatban Salvatore „Big Pussy” Bonpensiero szerepét alakította.

Pastore-t New York Bronx városrészében található otthonában találták holtan. A hatóságok közlése alapján semmi nem utal arra, hogy bűncselekmény történt volna.

Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

A Maffiózókban Pastore Tony Soprano legjobb barátját, Salvatore „Big Pussy” Bonpensierót játszotta, aki végül az FBI informátora lett. A karakter halála a második évadban a sorozat egyik legemlékezetesebb jelenete volt. Bár Big Pussyt már a második évadban megölték, Pastore az agyondíjazott sorozat mind a hat évadában feltűnt archív felvételeken, visszaemlékezésekben és álomjelenetekben.

Pastore 1946-ban született a Bronxban. A vietnámi háború idején belépett az amerikai haditengerészethez, majd ezt követően kezdte színészi pályafutását. Korai filmszerepei között szerepelt a Nagymenők (Goodfellas) és a Carlito útja (Carlito's Way). Később olyan sorozatokban is feltűnt, mint az Esküdt ellenségek (Law & Order), vagy a Hawaii Five-0. (BBC)