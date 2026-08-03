Bóka hozzájárulása a katasztrófahelyzet megoldásához: illegális lakásfoglalónak fogja nevezni Forsthoffer Ágnest

Bóka János Fotó: Németh Dániel/444

Érdemi akcióval készül hozzájárulni az energia- és hőséghelyzet megoldásához Bóka János fideszes frakcióvezető: be akar szólni Forsthoffer Ágnesnek. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn délelőtt a Sándor-palotában tájékoztatást ad a drámai energia- és hőséghelyzetről a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnesnek és a parlamenti frakciók vezetőinek. A Fidesz elnöksége egy, az MTI-hez is eljuttatott körlevele szerint a "Sándor-palota illegális lakásfoglalójának" tekinti a házelnököt, ezért azzal készül az eseményre, hogy Bóka frakcióvezető majd a szemébe mondja ezt.