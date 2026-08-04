A Rossmann csatlakozik a Kormány energiatakarékossági felhívásához

A Rossmann Magyarország csatlakozik a Kormány energiatakarékossági felhívásához, és célzott intézkedésekkel támogatja az ország villamosenergia-ellátásának biztonságát. A vállalat üzleteiben és központi működésében olyan energiatakarékossági lépéseket vezet be, amelyek eredményeként teljes villamosenergia-felhasználása több mint 10%-kal csökken, ezzel is hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítéséhez.

Az intézkedések részeként a Rossmann üzleteiben kikapcsolja a kirakatokban és az üzlettérben működő digitális kijelzőket, lekapcsolja a homlokzati és beltéri logókat, valamint a polci kiemelő világításokat. Emellett az üzletek hőmérsékletét 26 °C-ra állítja.

A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően a vállalat teljes villamosenergia-felhasználása több mint 10%-kal csökken, amellyel a Rossmann érdemben hozzájárul az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítéséhez.

A vállalat új központi irodáját már tervezésekor a fenntartható és energiahatékony működés jegyében alakították ki. A korszerű épületgépészeti rendszerek, a hőszivattyús hűtés-fűtés, a napelemes rendszer és a magas szintű hőszigetelés révén az épület hálózatból vételezett energiaigénye minimális, így a központ a nyári csúcsterhelés idején is kiemelkedően energiahatékonyan működik.

„A felelős működés és a fenntarthatóság a Rossmann egyik alapértéke. Természetes számunkra, hogy csatlakozunk a Kormány energiatakarékossági felhívásához, és olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyekkel mi is hozzájárulhatunk az ország villamosenergia-ellátásának biztonságához. Hiszünk abban, hogy a tudatos energiafelhasználásban minden felelős vállalatnak szerepe van.” – nyilatkozták Szimeiszter Éva és Váradi István, a Rossmann Magyarország ügyvezető igazgatói

A Rossmann hisz abban, hogy a tudatos energiafelhasználás és a felelős vállalati működés hosszú távon is hozzájárul a fenntartható jövőhöz. A most bevezetett intézkedések ezt a szemléletet erősítik, miközben támogatják az ország energiaellátásának stabilitását.