Halálos áldozatokat szedett az Egyesült Államokban terjedő bélfertőzés

Halálos áldozatai vannak az Egyesült Államok Michigan államában terjedő bélfertőzésnek, ami eddig már ezreket betegített meg, közölték a szövetségi állam egészségügyi hatóságai hétfőn.

Michigan egészségügyi adminisztrációjának (Michigan Department of Health and Human Services) közleménye szerint két ember vesztette életét a fertőzés miatt, akiknél ugyanakkor a súlyos állapot kialakulását elősegítette általános egészségi állapotuk.

A cyclosporiasis fertőzéshez kapcsolódóan eddig több mint 11 200 esetet jelentettek Michiganben, és csaknem 200 ember kórházi ellátásra szorult az Egyesült Államok felső középnyugati államában.

Az eddigi vizsgálatok a tömeges fertőzés forrásaként zöld salátákat állapítottak meg, a gyanú szerint azonban további élelmiszerek is hozzájárulhattak a megbetegedésekhez. Hivatalosan nem tudták visszavezetni a járványszerű terjedést egyetlen termékhez, illetve egyetlen forráshoz, akkor sem, ha az első esetek egy gyorsétteremlánc üzleteiben vásárolt zöldségtermékekhez kötődtek.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A cyclosporiasis bélparazita általában szennyezett nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása révén kerül a szervezetbe, gyors lefolyású hasmenést és további tüneteket okoz, kezelés nélkül pedig hosszabb ideig képes további tüneteket okozni. Az orvosi tapasztalatok szerint a fertőzés ritkán vezet halálos következményekhez. (MTI)