Vízibicikli helyett vízen járás – így néz ki a Balaton 2026 nyarán

Az idei extrém szárazság és a sorozatos hőkupolák - az év szava! - Magyarország legnagyobb tavát sem hagyták érintetlenül. A Balaton átlagos vízállása jelenleg 54 cm, ami majdnem a fele az optimálisnak.
A tünetek szokás szerint az eleve sekélyebb déli parton a leglátványosabbak: jelenleg Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves strandjain is kisebb erőfeszítést igényel iszapbirkózni, mint úszni egyet. Helyenként akár 50 métert is lehet befelé sétálni bokáig érő vízben, ha valaki jól bírja a napon 40 fokot.
Bár a Balatont egyelőre nem fenyegeti a kiszáradás, a klímaváltozás hatására ezek az időszakok a jövőben egyre gyakoribbá és hosszabbá válhatnak.
A Balaton és a Velencei-tó vízszintje olyan alacsony lett, hogy egyes partszakaszoknál száraz talajon lehet sétálni a medrekben. A Vízügy és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet is felhívta rá a figyelmet, hogy a vízszintingadozás természetes. De ettől még sürgősen szükség lenne „a kritikus állapotok esetén adható megoldások elemzésére és azok előkészítésére”.