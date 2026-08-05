Európai hírszerzők osztályozták a titkosszolgálatokat, a szlovákok annyira megbízhatatlanok, hogy már alig osztanak meg velük információt

A francia L’Express hetilap az LCI hírtelevízióval közösen rangsorba állította az európai titkosszolgálatok teljesítményét és megítélését: az első a papírformának megfelelően a brit MI6 lett, az utolsó pedig a Fico-kormány alatt politikai irányítás alá vett szlovák titkosszolgálat. A magyar nemzetbiztonság teljesítményét nem értékelték.

A projekthez száz nemzetközi szakértőt kérdeztek meg 25 országból, a végső pontozást 60 aktív és korábbi magas rangú hírszerző – köztük 18 jelenlegi vagy egykori szolgálatvezető, valamint a CIA és a Moszad veteránjai – értékelései alapján állították össze. A szakértők a hírszerzés hatékonyságát, a műveleti képességeket és a nemzetközi partnerekkel való együttműködés minőségét vették figyelembe.

Az, hogy az élen a brit MI6 végzett 251 ponttal, nem meglepetés: a szakértők főleg a több évtizedes beépítési tapasztalatukat és az amerikai szervekkel való szoros adatcseréjüket emelték ki az értékelésnél. Mögöttük a francia DGSE (169 pont) és a holland AIVD (97 pont) lett még dobogós, de a negyedik helyre már az ukrán szolgálatokat (SBU/HUR) tették, azt hangsúlyozva, hogy az ukrán szervek a háborús körülmények között rendkívül komoly operatív tapasztalatokat szereztek.

Kelet-Közép-Európából több titkosszolgálat is bekerült a 21 pontozott országot tartalmazó elitklubba: Lengyelország a 10., Románia a 11., Csehország pedig a 17. helyen végzett. A magyar Információs Hivatalt nem értékelték.

A felmérés Franciaországon kívül nagy visszhangot váltott ki Szlovákiában is, a megkérdezett hírszerzési szakemberek ugyanis a Szlovák Információs Szolgálatot (SIS) értékelték Európa legrosszabb titkosszolgálatának. A L’Express külön fejezetet szentelt a SIS élére kinevezett Pavol Gašparnak, részletesen kitérve arra, hogy a Fico közeli emberének számító Gašparnak (akinek az apja országos rendőrfőkapitányként a Kuciak-gyilkosságba bukott bele) semmilyen korábbi hírszerzési tapasztalata nem volt, a diplomamunkájában plagizált, a vagyoni pedig tisztázatlan módon gyarapodott. A megkérdezett szakértők szerint a politikai befolyásolás és az orosz szálak miatti aggályok oda vezettek, hogy a nyugati társszolgálatok drasztikusan lecsökkentették a szlovák hatóságokkal megosztott bizalmas adatokat.