Megalázták az SZFE felvételijén a legismertebb roma színésznőt - az egyetem vizsgálatot indított Farkas Franciska videója után

Vizsgálatot indít a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetése, miután Farkas Franciska beszámolt a felvételijén szerzett tapasztalatairól. A színésznő néhány napja tett közzé egy videót, amiben elmesélte, mit tapasztalt az SZFE többkörös felvételi vizsgáján. A bizottság többek között szóvá tette, hogy miért egy roma népdalt hozott a felvételire - noha roma származású színészként éppen a nemzetiségi kultúrák specializációra jelentkezett.

A szegény gyöngyösi roma családból jövő színésznő sokáig bolti eladóként dolgozott a színészet mellett, és foglalkozott közben tehetséges roma gyerekekkel egy művészeti alapítványnál, amikor berobbant a Viktória – A zürichi expressz című film főszereplőjeként - hamarosan pedig a nagyközönség is megismerhette az Aranyéletből. Játszott a Brazilokban és Csányi Sándor oldalán az Örök télben, de több külföldi produkcióban is részt vett.

Mindezt egyetemi képzés nélkül érte el, most azonban, amikor az SZFE meghirdette a nemzetiségi specializációt, végül jelentkezett - és az elmondása szerint előtte külön rákérdezett, nem gond-e, hogy már nem pályakezdő, 41 éves. Ehhez képest a felvételin többször is kifogásolták a korát, a jelentkezését pedig végigondolatlan, hirtelen döntésnek bélyegezték - ez bárkinél megalázó lenne, de ebben az esetben ráadásul egy országos ismert színésznőről van szó.

Farkas Franciska Fotó: Farkas Franciska / Facebook

De nemcsak a kora jelentett problémát, Farkas Franciska elbeszélése szerint arra is megjegyzést tettek, hogy roma népdalt adott elő, majd végül annak ellenére nem vették fel, hogy a szakmai teljesítményét az elvárásokat bőven meghaladónak nevezték. Mint mondja, a felvételi bizottság tagjai más jelentkezőkre is durva megjegyzéseket tettek, egy fiatal lányra például azt mondták, hogy „ebből a kurvából is jó feleség lesz”.

A kulturális nemzetiségi specializációt 2026-ban indította el az SZFE Rusz Milánnak (ő Hankó Balázs miniszteri biztosa is volt) és annak a Pataki Andrásnak a vezetésével, aki ugyancsak a kulturális minisztériumban volt helyettes államtitkár.

„Szóval az elég hamar egyértelművé vált, hogy ez az SZFE már tényleg nem az az SZFE (...) ilyen volt az a NER: ami nem tetszett nekik, beszántották, és ha csak rajtuk múlt volna, a föld színéről is eltüntetik”

- jegyezte meg az átalakított egyetemről videójában Farkas Franciska. A színésznőt végül nem vették fel, ő pedig azt mondja, hogy a tapasztalatai nyilvánosságra hozatalával a rendszer alapvető hibáira kívánta felhívni a figyelmet.

Az SZFE a videó miatt egy hét elteltével végül maga indított vizsgálatot. Mint az egyetem a Facebook-oldalán írja, hivatalos panasz ugyan nem érkezett hozzájuk, de „az elhangzott állítások súlya miatt a vezetés részletes írásbeli tájékoztatást kért a videóban név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését”. A tények tisztázása után az SZFE dönt a szükséges további lépésekről - írják a közleményükben.