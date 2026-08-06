800 millióért kötött szerződéseket a HM cége a Lounge Eventtel, a miniszter feljelentést tett

A Honvédelmi tárcához tartozó Zrínyi Nonprofit Kft. is kötött szerződéseket a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft-vel. A hm-es cég új vezetése átnézte a szerződéseket, és ezek teljesítésével kapcsolatban komoly kérdések merültek fel – írta Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

„A vizsgálat többek között olyan rendezvényszervezési, illetve videó- és vizuáltechnikai szolgáltatást érintett, amelyekért összességében több mint 800 millió forintot fizettek ki.”

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A miniszter közölte, nem állítja, hogy bűncselekmény történt, de kötelességének érzi, hogy ha a vizsgálat során ennek gyanúja felmerül, akkor ne nézzen félre. „Mivel felmerülhet a hűtlen kezelés vagy a csalás gyanúja, ezért a feljelentést megtettem. A nyomozó hatóság feladata annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, és ha igen, kit terhel felelősség.”

A honvédelemben rendet és felelős gazdálkodást vár el.