Bezár a tószegi kerékpárgyár, közel 500 dolgozót küldhetnek el

Bezár az egyik legnagyobb magyarországi kerékpárgyár, az Accell Hunland Kft. tószegi üzeme. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei településen lévő telephely 483 embert foglalkoztatott.

Gyuricza Miklós, Tószeg polgármestere azt írta a Facebookon, megdöbbenve értesült a cég felszámolási eljárás keretében történő, jogutód nélküli megszűnéséről. Gyuricza egyeztetett a cégvezetővel, aki azt mondta neki, hogy a gyár dolgozóitól csoportos létszámleépítés keretében válnak meg. A menedzser azt ígérte, hogy mindent megtesznek a munka nélkül maradt dolgozók mielőbbi elhelyezkedéséért, már egyeztetést is kezdeményeztek a környékbeli munkaadókkal.

Fotó: LOIC VENANCE/AFP

A Reuters cikke szerint a tószegi gyárat tulajdonló holland Accell-csoport szerdán indított csődeljárást, mert az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni a pénzügyi kötelezettségeit.

A tószegi gyár 2002-ben nyitott meg, közép- és felső kategóriás, hagyományos és elektromos kerékpárok összeszerelésével foglalkozott. A kerékpárgyártó a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója volt, a gyár bezárásával Tószeg jelentős iparűzési adótól esik el.