Ittasan autózott egy férfi a kihallgatására, amin egy korábbi ittas vezetése miatt kellett megjelennie

Abszurd történet szereplői lettek azok a gödöllői rendőrök, akik augusztus 5-én megállítottak egy autóst, mert nem használta a biztonsági övét. Néhány perc után kiderült, hogy a sofőr Budapestről a Gödöllői Rendőrkapitányságra tartott, ahol egy korábbi ittas vezetése miatt kellett megjelennie egy kihallgatáson.

A rendőröknek azonban feltűnt, hogy a férfi valószínűleg alkoholt ivott, ezért megszondáztatták. A műszer ki is mutatta, hogy a sofőr ismét ittasan vezetett.

Képünk illusztráció Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az eredmény után a rendőrök a rendőrautóval szállították be a férfit a kapitányságra, ahol aztán a korábbi mellett a friss ügye miatt is gyanúsítottként hallgatták ki. (police.hu)