Magyar Péter szerint Orbánék tudták, hogy az energiarendszer az összedőlés szélén áll, mégsem tettek semmit

Magyar Péter szerint Orbán Viktor tudta, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éli, és az összedőlés szélén áll, azonban mégsem tett semmit.

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videójában idézett az előző kormány 2022-es előterjesztéséből, ami szerint a magyar energiaellátás a szakadék szélén áll, mert a kormány „egy teljes paksnyi” áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagyberuházók kedvéért. Vagyis több áramot ígértek oda a nagy ipari – sokszor akkumulátoripari – beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Magyar azt mondta, hogy az akkor már eldöntött nagyberuházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre a szükséges hálózati, erőművi kapacitás vagy a garantált megfizethető importáram. Az Orbán-kormány mindennek ismeretében sem tett négy évig semmit a hálózat fejlesztése érdekében.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány az ipari és lakossági naperőmű-fejlesztéseknél következetesen kihúzta a jogszabályokból és támogatási programokból a tárolókapacitások építésére vonatkozó előírásokat. Pedig ezekre óriási szükség lett volna. Magyar azt ígérte, hogy a Tisza-kormány fejleszti az energiatároló-kapacitásokat, így csökkentve az ország importfüggőségét.