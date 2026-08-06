Tíz helyen tarolt a tűz

katasztrófa
Eseménytérkép augusztus 6-án délután 4 körül
Fotó: Katasztrófavédelem

Nincs könnyű napja a tűzoltóknak, reggel óta ezek a tájékoztatók kerültek ki a katasztrófavédelem oldalára, itt meg is lehet őket nézni:

  • Száraz avar és bozótos égett Konyáron.
  • Autótűz Algyőn.
  • Tűz ütött ki egy pincében a Csobánchegyen.
  • Fenyves erdő aljnövényzete ég Jánoshalma és Kunfehértó között.
  • Hétvégi házak, aljnövényzet ég Cserkúton.
  • Aljnövényzet és erdős terület ég Tatabányán, a Kacsás-tónál.
  • Száraz fű és erdő aljnövényzete ég Bodrogolaszi közelében.
  • Tanyaépület ég Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, körülbelül öt hektárnyi tarlós területen.
  • Aljnövényzet ég Ercsiben, másfél hektáron.
  • Tűz van Tiszalökön.
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