Tíz helyen tarolt a tűz

Nincs könnyű napja a tűzoltóknak, reggel óta ezek a tájékoztatók kerültek ki a katasztrófavédelem oldalára, itt meg is lehet őket nézni:
- Száraz avar és bozótos égett Konyáron.
- Autótűz Algyőn.
- Tűz ütött ki egy pincében a Csobánchegyen.
- Fenyves erdő aljnövényzete ég Jánoshalma és Kunfehértó között.
- Hétvégi házak, aljnövényzet ég Cserkúton.
- Aljnövényzet és erdős terület ég Tatabányán, a Kacsás-tónál.
- Száraz fű és erdő aljnövényzete ég Bodrogolaszi közelében.
- Tanyaépület ég Kiskunfélegyháza és Kunszállás között, körülbelül öt hektárnyi tarlós területen.
- Aljnövényzet ég Ercsiben, másfél hektáron.
- Tűz van Tiszalökön.