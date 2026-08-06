Valerij Zaluzsnijt megkérték, hogy magyarázza meg, amit a NATO-ról mondott, erre elmondta ugyanazt, csak még erősebben

Komoly kritikát fogalmazott meg a NATO-ról néhány napja az ukrán fegyveres erők egykori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij egy nagyköveti találkozón Kijevben: arról beszélt, hogy Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja, de ezt úgy értette, hogy azért nem, mert a szövetség nem elég jó.

Miután megkérték, hogy magyarázza el a NATO-ra tett megjegyzéseit, közölte: támogatja a szövetséget, de annak jelentős átalakulásra van szüksége. Ezek után lényegében megismételte ugyanazt, amit a találkozón is mondott.

A volt főparancsnok közölte, 2019-ben ő tervezte meg a reformot, amely alapján az ukrán hadsereg átvette a NATO-szabványokat, és ehhez közel 37 jogszabálymódosítást dolgoztak ki. „Annyi ellenséget szereztem, amennyit el sem tudnak képzelni. Támogatom a NATO-t” – mondta.

Zaluzsnij azzal érvelt, hogy „politikai szempontból számos kérdés merül fel a NATO-val kapcsolatban, mint olyan szövetséggel, amelyet a régi világ védelmére hoztak létre”.

Holott a tudományos és technológiai fejlődés mindent megváltoztatott. „2026-ra Ukrajna gyakorlatilag minden fegyvertípust bevetett – kivéve talán a Tomahawk rakétákat, a nukleáris fegyvereket, a repülőgép-hordozókat és az F-35-ös vadászgépeket, amelyek a NATO arzenáljában vannak –, és alkalmazta az azok használatára vonatkozó doktrínákat is. Ez az erőforrás kimerült. Oroszország megtalálta a módját, hogy mindezekkel szembeszálljon.”

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Zaluzsnij azt mondta, „a NATO még mindig a második világháború végén kialakított doktrína szerint működik, miközben technológiai szempontból már előrébb járunk.” Éppen ezért a szövetségnek fejlődnie kell, hogy megfeleljen a mai biztonsági fenyegetéseknek.

Az extábornok úgy gondolja, a tudományos és technológiai fejlődés és az évek óta tartó háború az ukrán fegyveres erőket teljesen más szintre emelte, és a NATO-nak sincs más választása, mint hogy kidolgozzon egy teljesen új doktrínát. „Csak így lesz a NATO készen Ukrajna tagságára.”

Zárásként hozzátette, „Ukrajna NATO-tagság nélkül harcol Oroszország ellen. A NATO őszintén válaszoljon arra, hogy készen áll-e Oroszország ellen harcolni anélkül, hogy rendelkezne az Ukrajna által szerzett tapasztalatokkal.”

Azt is megismételte, hogy új biztonsági blokkra van szükség, amelynek központja valószínűleg Európában lesz. (Ukrajinszka Pravda)