567 millió dolláros büntetést kapott a Meta, mert közveszélyesnek ítélték a platformjait

Egy új-mexikói amerikai bíró 567 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Metát, amiért nem figyelmeztette a nyilvánosságot a platformjai veszélyeire. Ez a vállalat ellen a gyermekbiztonsággal kapcsolatos legnagyobb ítélet, írja a BBC. Bryan Biedscheid bíró szerint a közösségi médiaóriás „közveszélyes”, hasonlóan a légszennyezéshez, és a pénzt egy olyan alapba kell helyeznie, amelynek célja a jövőbeni károk csökkentése. Ez az ítélet kiegészíti a Metának az ügyben már kiszabott 375 millió dolláros bírságot, így összesen 942 millió dolláros kártérítést kell fizetnie a Metának.

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A bíró a Metát egy gyárhoz hasonlította, amelynek termékei a reklámok és a tartalom, és „a gyermekek pszichológiai károsodása és szexuális kizsákmányolása az a szennyezés, amelyet meg kell szüntetni”.

A Meta szóvivője, amely az Instagram, a Facebook, a WhatsApp és a Threads tulajdonosa és üzemeltetője, csütörtökön azt nyilatkozta: „Nem értünk egyet az ítélettel, és fellebbezni fogunk.”

Az új-mexikói ügy egy 2023-as perből ered, amelyet Új-Mexikó állam ügyvédei indítottak, azt állítva, hogy a Metát felelősségre kell vonni, mert platformjai veszélyeztették a gyermekeket. A tárgyalás első szakaszában kiderült, hogy a Meta többször is megsértette Új-Mexikó tisztességtelen gyakorlatokról szóló törvényét, mivel ajánlóalgoritmusai lényegében káros tartalmak és kapcsolatok felé „terelték” a fiatal felhasználókat.

A tárgyalás második szakaszában Biedscheid bíró úgy ítélte meg, hogy a Meta által okozott károk elérték a „közrendzavarás” szintjét, vagyis olyan egészségügyi és biztonsági problémát jelentenek, amely negatívan hat a nagyközönségre.

Amellett, hogy ez a legnagyobb bírság, amit a Meta valaha gyermekbiztonsági problémák miatt kapott, úgy tűnik, ez az első alkalom, hogy egy közösségi média céget közveszélyokozónak minősítettek.

A bíró további intézkedések megtételére is utasította a Metát, beleértve annak biztosítását, hogy 18 év alatti felhasználók fiókjait ne ajánlják felnőtteknek, a felnőttek ne küldhessenek üzenetet kiskorú felhasználóknak, tiltsák meg a meztelenség küldését vagy fogadását a kiskorú felhasználók számára, valamint vezessenek be egy „egy figyelmeztetést a gyermekek szexuális kizsákmányolásában részt vevő felnőtt felhasználók számára”.

Ezenkívül Metát a következőkre utasították:

Meg kell szüntetnie a 18 év alatti felhasználóknál „tetszik”-számlálót,

Le kell tiltania a push értesítéseket a fiatal felhasználók számára este 10:00 és reggel 7:00 óra között, valamint tanévben reggel 8:00 és délután 3:00 óra között, kivéve hétvégén.

Be kell vezetnie egy használati korlátot is esetükben az Instagramon és a Facebookon, ami havi 90 óra vagy napo 3 óra.

Jövő héten egyébként újabb per kezdődik Kaliforniában a Meta ellen. Közel három tucat amerikai állam főügyésze perelte a céget a gyermekek adatvédelmi törvényeinek megsértése miatt.