Bóna Szabolcs: 106 milliárd forintnyi agrártámogatást fizetnek ki a szokásosnál korábban

Augusztus közepétől megkezdi a Magyar Államkincstár a közvetlen agrártámogatások egy részének előrehozott kifizetését, így mintegy 106 milliárd forinthoz juthatnak hozzá a gazdák hetekkel a megszokott időpont előtt – jelentette be Bóna Szabolcs agrárminiszter péntek este a Facebookon.

A miniszter hangsúlyozta: nem új támogatásról van szó, hanem a gazdáknak egyébként is járó pénzt fizetik ki korábban. Bóna szerint erre azért van szükség, mert az aszály és a piaci nehézségek miatt sok gazdaság került nehéz helyzetbe, miközben az előző kormánytól örökölt költségvetésben nincs elég mozgástér új támogatásokra.

Az első utalásokat augusztus 14-én indítja el a Magyar Államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók termeléshez kötött támogatását fizetik ki, augusztus végétől pedig az alaptámogatás és az újraelosztó támogatás előlegei is érkeznek.

A gazdák a korábbinál nagyobb, akár 75 százalékos előleget is kaphatnak. Az előrehozott kifizetés azonban csak azoknál indulhat el, akiknek a támogatási kérelmét már ellenőrizték.

Bóna szerint az intézkedéssel összesen körülbelül 106 milliárd forint kerülhet a gazdákhoz a szokásosnál hetekkel korábban. Normál esetben az előlegfizetés októberben kezdődne.

Az intézkedés lényege, hogy a gazdálkodók akkor kapják meg a nekik járó pénzt, amikor az idei nehéz helyzetben a leginkább szükségük van rá: ebből finanszírozhatják a termelést, a takarmányt, az energiát és a béreket, illetve készülhetnek a következő évre.