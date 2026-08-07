Donald Trump betiltotta a születési turizmust

Donald Trump amerikai elnök a csütörtökön aláírt egyik rendeletével kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály pedig megtiltotta „születési turizmust”, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt.

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A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazása születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. A rendeletek nyilvános aláírásakor Donald Trump azt hangoztatta, hogy az iparágat akarják felszámolni, ami a születés jogán járó állampolgárság intézményére épül. Egyben ismételten „nagyon sajnálatosnak” nevezte a szövetségi Legfelsőbb Bíróság júniusi döntését, amivel megsemmisítette a születési alapon járó állampolgárság átfogó megszüntetéséről szóló tavaly aláírt elnöki rendelkezést. Hozzátette, hogy a bíróság „méltánytalan” döntéséhez igazodva tesz „kiigazítást” a születési alapú állampolgárság intézménye körül. (MTI)