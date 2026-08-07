Önként elhagyta Grúziát a korábban tüntetésen összevert, majd őrizetbe vett magyar újságíró

POLITIKA

Önként elhagyta Grúziát Mézes László Róbert magyar újságíró és aktivista, aki az elmúlt időszakban a Magyar Hangnak tudósított a grúziai kormányellenes tüntetésekről, 2025 szeptemberében pedig súlyosan megsérült, amikor civil ruhás férfiak támadtak rá egy tbiliszi demonstráción. Mézest kedden vették őrizetbe a grúziai hatóságok, és kiutasítási eljárást indítottak ellene. A Külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint azonban nem várta meg az eljárás végét: augusztus 7-én hajnalban egy Tbilisziből Belgrádba tartó járattal önként elhagyta az országot.

Mézes ügyvédje, Tornike Janelidze a helyi sajtónak azt mondta, ügyfele saját döntéséből, külső nyomás nélkül távozott, és később személyesen beszél majd döntése okairól.

A grúziai Belügyminisztérium pénteken telefonon a magyar nagykövetségnek is megerősítette Mézes távozását. A Külügyminisztérium szerint ezzel a kiutasítási eljárás önkéntes távozással zárult, amelyet a grúz hatóságok „adminisztratív kísérettel” biztosítottak.

Mézest augusztus 5-én vették őrizetbe a grúz Migrációs Főosztály munkatársai. A helyi Belügyminisztérium szerint jogalap nélkül tartózkodott az országban, és megszegte a tartózkodás feltételeit, ezért a külföldiek és hontalan személyek jogállásáról szóló törvény alapján kiutasítási eljárást indítottak ellene.

A bíróságnak Mézes ideiglenes elhelyezéséről is döntenie kellett volna, ezt azonban nem várta meg, hanem önkéntesen távozott. A magyar Külügyminisztérium szerint a grúz hatóságok az őrizetbe vételekor nem értesítették a magyar nagykövetséget.

A magyar újságíró-aktivista 2025 szeptemberében egy tbiliszi kormányellenes felvonuláson sérült meg súlyosan. Beszámolója szerint a tüntetők éppen a kormányzó Grúz Álom irodája előtt vonultak, amikor civil ruhás férfiak támadtak rájuk.

Mézes azt mondta, megpróbálták kicsavarni a kezéből a telefonját, de nem engedte el, mire megütötték, földre vitték és összeverték. A Magyar Hangnak később arról beszélt, hogy a tüntetők a vállukon vitték biztonságos helyre, ahonnan kórházba szállították. Két ujja eltört, az arcát pedig két helyen össze kellett varrni.

Az elmúlt időszakban Mézes rendszeresen tudósított a Magyar Hangnak a grúziai kormányellenes megmozdulásokról. Korábban akkor is bekerült a hírekbe, amikor a Grúz Álom beiktatása után Tbiliszibe látogató Orbán Viktornak kiabált be a fogadáson.

POLITIKA grúzia georgia Grúz Álom tbiliszi Mézes László Róbert kiutasítási eljárás magyar hang Tornike Janelidze orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Összevertek egy magyar aktivistát Tbilisziben

Mézes László Róbert az utóbbi időben tudósításokat írt a Magyar Hangnak Grúziából. Hétfőn este a kormánypárt, a Grúz Álom irodája előtti vonuláson vett részt, amikor civil ruhás erősemberek megtámadták.

Kaufmann Balázs
külföld