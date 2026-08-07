Önként elhagyta Grúziát a korábban tüntetésen összevert, majd őrizetbe vett magyar újságíró

Önként elhagyta Grúziát Mézes László Róbert magyar újságíró és aktivista, aki az elmúlt időszakban a Magyar Hangnak tudósított a grúziai kormányellenes tüntetésekről, 2025 szeptemberében pedig súlyosan megsérült, amikor civil ruhás férfiak támadtak rá egy tbiliszi demonstráción. Mézest kedden vették őrizetbe a grúziai hatóságok, és kiutasítási eljárást indítottak ellene. A Külügyminisztérium pénteki tájékoztatása szerint azonban nem várta meg az eljárás végét: augusztus 7-én hajnalban egy Tbilisziből Belgrádba tartó járattal önként elhagyta az országot.

Mézes ügyvédje, Tornike Janelidze a helyi sajtónak azt mondta, ügyfele saját döntéséből, külső nyomás nélkül távozott, és később személyesen beszél majd döntése okairól.

A grúziai Belügyminisztérium pénteken telefonon a magyar nagykövetségnek is megerősítette Mézes távozását. A Külügyminisztérium szerint ezzel a kiutasítási eljárás önkéntes távozással zárult, amelyet a grúz hatóságok „adminisztratív kísérettel” biztosítottak.

Mézest augusztus 5-én vették őrizetbe a grúz Migrációs Főosztály munkatársai. A helyi Belügyminisztérium szerint jogalap nélkül tartózkodott az országban, és megszegte a tartózkodás feltételeit, ezért a külföldiek és hontalan személyek jogállásáról szóló törvény alapján kiutasítási eljárást indítottak ellene.

A bíróságnak Mézes ideiglenes elhelyezéséről is döntenie kellett volna, ezt azonban nem várta meg, hanem önkéntesen távozott. A magyar Külügyminisztérium szerint a grúz hatóságok az őrizetbe vételekor nem értesítették a magyar nagykövetséget.

A magyar újságíró-aktivista 2025 szeptemberében egy tbiliszi kormányellenes felvonuláson sérült meg súlyosan. Beszámolója szerint a tüntetők éppen a kormányzó Grúz Álom irodája előtt vonultak, amikor civil ruhás férfiak támadtak rájuk.

Mézes azt mondta, megpróbálták kicsavarni a kezéből a telefonját, de nem engedte el, mire megütötték, földre vitték és összeverték. A Magyar Hangnak később arról beszélt, hogy a tüntetők a vállukon vitték biztonságos helyre, ahonnan kórházba szállították. Két ujja eltört, az arcát pedig két helyen össze kellett varrni.

Az elmúlt időszakban Mézes rendszeresen tudósított a Magyar Hangnak a grúziai kormányellenes megmozdulásokról. Korábban akkor is bekerült a hírekbe, amikor a Grúz Álom beiktatása után Tbiliszibe látogató Orbán Viktornak kiabált be a fogadáson.