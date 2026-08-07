Százmilliós bírságot kaptak a szegedi BYD-építkezésen történt halálos baleset felelősei

Százmillió forintos bírságot szabott ki a kormányhivatal a szegedi BYD-építkezésnél történt halálos munkahelyi baleset felelőseire - jelentette be Stumpf Péter (Tisza) szegedi országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, vége van annak a fideszes korszaknak, amikor a nagyberuházók érdekei fontosabbak voltak mint az emberéletek.

Fotó: KOJI NAKAYAMA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A politikus hangsúlyozta, a Tisza kormány alatt a törvények mindenkire ugyanúgy vonatkoznak, „Szijjártó Péter új munkaadójára is”. A hatóságok azért dolgoznak, hogy megvédjék a szegediek és miden magyar ember egészségét és biztonságát - közölte a képviselő.

A szegedi gyár építkezésénél még február 14-én történt halálos baleset, egy rakodási és daruzási művelet közben történt, az áldozat egy kínai munkás. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni.

A fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. azt írta, hogy ők és az alvállalkozók is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, valamint „minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett”.