Szolgálatmentes napot rendelt el Ruszin-Szendi Romulusz a honvédségnél

A Hivatalos Értesítő csütörtöki számában jelent meg a honvédelmi miniszter utasítása „2026. augusztus 8. szolgálatmentes nappá nyilvánításáról”. Ruszin-Szendi Romulusz döntése alapján a honvédelmi szervezet állománya számára – ideértve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot is – szolgálatmentes nap, illetve pihenőnap lesz szombat.

Mindezt úgy kell megszervezni, hogy a feladatok végrehajtásához és az ügyintézéshez, az ügyeleti és készenléti rendszerhez a minimálisan szükséges létszám biztosított legyen. Ruszin-Szendi döntése egyébként nem érinti a ki nem adott szabadságokat, pihenőnapokat.

Augusztus 8-án egyébként az augusztus 20-ai hosszú hétvégére eső pénteket kell ledolgozni, noha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválságra való tekintettel a szombati munkanap elnapolását kezdeményezte a gazdasági és energetikai miniszternél, Kapitány Istvánnál.