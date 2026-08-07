Valaki vékony zsinórt feszített ki 160 centi magasan Kecskemét főterén, egy biciklis megsérült

Valamikor július 25. 13:10 előtt valaki a kecskeméti Szabadság téren, a Hírös Forrás szökőkút felől a Kecskeméti Református Egyházközség temploma felé vezető útvonalon két fa közé kb. 160 centiméter magasságban vékony kötelet vagy zsinórt feszített ki, ami a téren közlekedőknek akadályt jelentett.

A kifeszített kötélbe egy 60 körüli kerékpáros nő belehajtott, majd elesett – szerencsére csak könnyebben sérült meg.

A rendőrség a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, és szemtanúkat keres.