Védett halakat mentettek a kiszáradó Morgó-patakból

A Kismaros belterületén, a Morgó-patakból végeztek a minap halmentést a halőrök, erről számolt be Facebook-oldalán a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége. Egy lakossági bejelentés nyomán a gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően mintegy 500 őshonos, természetvédelmi oltalom alatt álló halat sikerült biztonságosan áthelyezni a Dunába a kiszáradó Morgó-patakból.

Fotó: Fővárosi Horgáegyesületek Szövetsége/Facebook

„A patak jelenlegi vízellátottsági helyzetét tekintve ezek a halak valószínűleg rövid időn belül elpusztultak volna”, írják. A mentés során többek között Kárpáti márna, Sujtásos küsz, Domolykó, Kövicsík, Dunai küllő és Fürge cselle egyedei kerültek elő, amelyek a Dunába történő áthelyezéssel esélyt kaptak a túlélésre.

A szövetség egyben felhívta a figyelmet, hogy ha bárki kiszáradó vízterületet észlel, ahol még van esély a halak kimentésére, hívja a halőri bejelentőt, a Nemzeti Park Igazgatóságot, vagy a Pest Megyei Kormányhivatalt.