Borbás Marcsi tényleg beperelte az őt a Fidesz kis árulói közé soroló Kocsis Mátét

Borbás Marcsi tényleg beperelte Kocsis Mátét, amiért Kocsis a Fidesz frakcióvezetőjeként többek között őt okolta a Fidesz vereségéért - írja a Blikk.

Kocsis a Fidesz bukása után valamiért Borbásnak is nekiment egy posztjában, amikor listázni kezdte a Fidesz „kis házi árulóit”, akik „egyszer csak fojtogatónak érezték a hazai levegőt”. A gasztroműsorairól ismert tévésen azt kérte számon, hogy bár szerinte az évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, „de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen”.

Borbás Marcsi Fotó: M1

Borbás Marcsi akkor egy Facebook-posztban reagált, azt írta, hogy a Kocsis által emlegetett pénzt valójában nem ő vitte haza, ez az összeg az általuk 16 évig készített műsorok gyártási költsége volt, a műsorok pedig a közszolgálati televízió tulajdonát képezték.

„Kocsis szerint áruló vagyok, hiszen ha cégünk dolgozott a köztévének, akkor engem valami furcsa omerta kötelez arra, hogy… mire is? Bele se akarok gondolni, nem érdekel a politika. Az árulás vádja méltatlan, és bízom benne, hogy visszahull a vádló fejére. Ami pedig az anyagiak hamis színben való feltüntetését illeti, az ügyvédünknek már ismerős pálya lesz”

- írta a posztjában, majd bejelentette, hogy megteszi Kocsis ellen a szükséges jogi lépéseket. „Amivel én meg vagyok vádolva, az bűncselekmény. Közpénzzel való visszaélés bűncselekménye, én ezt nem hagyhatom, hogy egy ilyennel megvádoljanak. Perre megyek” - mondta a Partizánban.

A Blikk most arról ír, hogy a tévés műsorvezető valóban megtette a szükséges jogi lépéseket, de a felek még nem tudják, hogy megegyeznek-e peren kívül, vagy valóban bíróságra mennek-e.