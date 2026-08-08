Egy gyerek is meghalt a Kijev elleni éjszakai orosz támadásokban

Egy gyerek is van a Kijev agglomerációja elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatai között. Az orosz erők többek között a Kijevi területen található Brovari járást támadták. A csapásokban három ember meghalt, köztük egy gyermek, további három ember – köztük egy másik kisgyerek is – pedig megsérült.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás vezetője szerint a támadás három helyszínt érintett: a lezuhanó roncsok miatt megrongálódott egy családi ház, több melléképület és autó, valamint tűz ütött ki egy további épületben is.

Egy szerdai orosz támadás után dolgozó egységek Kijevben. Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az éjszaka folyamán az ukrán fővárosban és több régióban is légiriadót rendeltek el az orosz drónfenyegetés miatt – írja az Ukrajinszka Pravda.