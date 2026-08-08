Egy gyerek is meghalt a Kijev elleni éjszakai orosz támadásokban

Egy gyerek is van a Kijev agglomerációja elleni éjszakai orosz támadás halálos áldozatai között. Az orosz erők többek között a Kijevi területen található Brovari járást támadták. A csapásokban három ember meghalt, köztük egy gyermek, további három ember – köztük egy másik kisgyerek is – pedig megsérült.
Timur Tkacsenko, a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás vezetője szerint a támadás három helyszínt érintett: a lezuhanó roncsok miatt megrongálódott egy családi ház, több melléképület és autó, valamint tűz ütött ki egy további épületben is.
Az éjszaka folyamán az ukrán fővárosban és több régióban is légiriadót rendeltek el az orosz drónfenyegetés miatt – írja az Ukrajinszka Pravda.