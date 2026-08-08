Fontos gázvezeték közelében robbant fel egy Romániából Bulgáriába berepülő, azonosítatlan eredetű drón

Felrobbant egy Románia irányából Bulgáriába berepülő drón szombat reggel a román-bolgár határ mellett, a Törökországot Ukrajnával összekötő Transz-Balkán gázvezeték közelében - jelentette be Rumen Radev bolgár kormányfő. Arról is beszélt az Euronews híre szerint, hogy sem a bolgár, sem a román hatóságok nem észlelték a drónt, miközben az áthaladt a légterükön.

A drón Bulgária északkeleti részén, Kardam határfalu átkelőjének közvetlen közelében robbant fel, egy kilométerre a gázvezeték kompresszorállomásától. A robbanásban nem sérült meg senki, és a Radev bejelentése szerint épületekben, illetve infrastruktúrában sem keletkeztek károk. A bolgár határőrség és a védelmi minisztérium vizsgálja a felrobbant drón hátterét.

A BTA hírügynökség jelentését idézve az MTI azt írja: Dimitar Sztojanov védelmi miniszter a kormány biztonsági tanácsának ülése után tartott tájékoztatón kijelentette, hogy Bulgária megerősítette légterének védelmét, miután több olyan incidens is történt, amelyekben drónok hatoltak be román területre.

A behatolásra azután került sor, hogy a román erők július végén mindössze három nap leforgása alatt három drónt lőttek le a román légterükben. Román tisztviselők szerint legalább az egyik drónról megállapították, hogy az orosz erők által használt Shahed típusú, írja az Euronews.

A bolgár védelmi miniszter most azt hangoztatta, hogy a romániai eseményekre és a román légierő által lelőtt drónokra reagálva, fokozták a bolgár légtér felügyeletét, és további személyzet és katonai eszközök bevetésével megerősítették a védelmét.

Emellett további radarállomásokat is telepítettek a kijelölt térségbe. Sztojanov egyben biztosította az újságírókat, hogy a megerősített szolgálati és felügyeleti intézkedések továbbra is érvényben maradnak.