Három év börtönre ítéltek egy férfit, aki terrorizálta az élettársát és annak gyerekeit

Az első fokon kiszabott két év börtönről három évre súlyosította a bíróság annak a férfinak a büntetését, aki terrorizálta az élettársát és annak gyerekeit. A Dabas környéki településen élő férfi 2019 októberétől élt élettársi kapcsolatban párjával és annak két kiskorú gyermekével. Ittasan rendszeresen bántalmazta a nőt a gyerekek előtt, előfordult, hogy késsel fenyegette őket.

Amikor férfi 2023 szeptemberében ittasan ismét bántalmazni kezdte élettársát, aki gyermekeivel kiszaladt az ingatlanból, majd a szomszédok a sértettek segítségére siettek. Ezután indult ellene büntetőeljárás, ami most jogerős ítélettel zárult le.

A bíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette mellett súlyos testi sértés kísérletében, ittas járművezetés vétségében, rongálás vétségében és garázdaságban mondta ki bűnösnek a vádlottat, írja az MTI az ügyészségi tájékoztatás nyomán. Első fokon két év börtönbüntetésre ítélték, továbbá három évre eltiltotta a bíróság egyrészt a járművezetéstől, másrészt minden olyan foglalkozástól, amely során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, így a férfi büntetését három év börtönbüntetésre súlyosította, idézi a közleményt az MTI.