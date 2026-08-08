Izraeli erők hatoltak be a libanoni hadsereg által ellenőrzött egyik faluba

Izraeli csapatok hatoltak be szombatra hajnalban egy, a libanoni hadsereg ellenőrzése alatt álló dél-libanoni faluba, ahol úttorlaszt emeltek – írta meg az MTI a libanoni állami hírügynökségre hivatkozva.

A libanoni hadsereget júliusban vonultatták fel az övezetbe, aminek a környékéről a júniusi libanoni–izraeli keretmegállapodás értelmében az izraeli haderő kivonult.

Libanoni katonai szakértők szerint Zautar el-Garabíja falu eltorlaszolásával Izrael megsértette megállapodást, ami szerint az izraeli erőknek fokozatosan ki kellene vonulnia Dél-Libanonból.

A libanoni hadsereg fegyverese Zautar el-Garabíja faluban, amit Izrael korábban támadott is. Fotó: MAHMOUD ZAYYAT/AFP

A kivonás feltétele ugyanakkor az Iránhoz köthető libanoni iszlamista mozgalom, a Hezbollah visszavonulása is volna, a csoport viszont ezt elutasította, és nem vett részt a tárgyalásokon.

Libanon és Izrael csütörtökön fejezte be a tárgyalások hetedik fordulóját. Egy libanoni elnökségi illetékes szerint Izrael elutasította újabb övezetek létesítését, addig, amíg meg nem győződik arról, hogy Bejrút ténylegesen ellenőrzi a megállapodásban szereplő első ilyen övezeteket.