Meghalt Lionel Messi apja

A család bejelentette, hogy Lionel Messi édesapja és ügynöke, Jorge Messi 68 éves korában, hosszú betegség után elhunyt egy orvosi klinikán az argentin Rosario városában. Jorge Messi élete utolsó hónapjait felváltva töltötte egy rosariói egészségügyi intézményben és otthonában, felesége, Celia és gyerekei, Rodrigo, Matías és María Sol társaságában.

Lionel Messi a világbajnokság után az apjával töltött némi időt, mielőtt visszatért klubjához, az Inter Miamihoz, aminek színeiben egy héttel ezelőtt újra pályára lépett. Az Inter Miami szombaton hazai pályán a Monterrey ellen játszik a 2026-os Leagues Cupban, de az MLS-klub egyelőre nem közölte, hogy Messi játszik-e a meccsen.

A Newell’s Old Boys a közösségi médiában jelentette be Jorge Messi halálát. A klub közlése szerint az elmúlt hónapokban egy meg nem nevezett betegség miatt kezelték. A bejegyzés úgy jellemezte őt, mint „azt a támaszt és embert, aki jövőbelátással, következetességgel és szeretettel támogatta minden idők legjobb játékosának pályafutását, feleségével, Celia Cuccittinivel együtt”. A Dél-amerikai Labdarúgó-szövetség, a Conmebol szintén részvétét fejezte ki közleményében, „tisztelettel és szeretettel Lionel iránt”.

Balra Lionel Messi apja, Jorge Messi, jobbra a világbajnok futballista testvére, Rodrigo Messi 2024. november 19-én Buenos Airesben. Fotó: JUAN MABROMATA/AFP

A világbajnokságon Lionel Messi az Algéria felett aratott 3–0-s argentin győzelem után – amikor könnyekben tört ki, miközben a válogatott első csoportmérkőzésén szerzett gólját ünnepelte – arról beszélt, hogy nehéz időszakon megy keresztül. Később elmondta, hogy könnyeinek oka „valami olyan volt, aminek semmi köze a futballhoz”, miután „néhány nehéz, bonyolult napot” élt át.

Találgatások indultak arról, hogy a játékos érzelmi reakciója az Egyiptom elleni argentin nyolcaddöntős győzelem után részben apja romló állapotának tudható be. Pár nappal később a család közleményt adott ki Jorge Messi „egészségi állapotával” kapcsolatban, arról tájékoztatva a nyilvánosságot, hogy orvosi kezelés alatt áll.

Jorge Messi fia egész pályafutását szorosan végigkísérte, már Lionel barcelonai kezdeti éveitől fogva. Kulcsfontosságú támasza volt, és több éven át képviselőjeként is dolgozott. „Mindig szükségem volt apám jóváhagyására, már gyerekkorom óta. Minden mérkőzés után megkérdeztem tőle, mit gondol arról, hogyan játszottam” – mondta Lionel Messi. (Guardian)