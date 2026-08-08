Túl sok klór került a medencébe, rosszul lettek a strandolók az Igali Gyógyfürdőben

Kórházba vittek hat embert az Igali Gyógyfürdőből szombaton, miután nagy mennyiségű klór került a létesítmény egyik medencéjébe – közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Mihályka Szabina azt mondta, a gyógyfürdő élményfürdőjében rosszullétre panaszkodtak a strandolók délután, ezért a tűzoltók segítéségét kérték. A szakemberek védőfelszerelésben átvizsgálták az addigra kiürített élményteret, és a mobillabor is méréseket végzett a helyszínen.

A mentők 14 strandolót vizsgáltak meg, közülük négy felnőttet és két gyereket vittek kórházba megfigyelésre.

Illusztráció: Ralf Hirschberger/dpa

Szántó Imre László, a Somogy megyei Igal polgármestere az Igal Média Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, technikai probléma miatt került nagy mennyiségű vegyszer az egyik medencébe. A vizet megtisztították, a helyszínt biztosították, majd a medencét a katasztrófavédelemmel, a mentőszolgálattal és a rendőrséggel együttműködve lezárták – közölte.

A polgármester a fürdőben rögzített felvételen azt is bejelentette, hogy a medence valószínűleg hétfőig zárva lesz, de a gyógyfürdő működése zavartalan, folyamatosan fogad vendégeket.

Áttekintik a belső protokollt és az egész fürdőt érintő változásokat „eszközölnek” – ígérte Szántó Imre László.