Visszanevezték a Fidesz alatt átkeresztelt honvédségi alakulatokat

Szeptember 1-jével a honvédségi alakulatok visszakapják korábbi nevüket - jelentette be Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.

Az alakulatokat 2022-23-ban nevezték át az átszervezések során Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter utasítására azzal a címszóval, hogy az alakulatok visszakapják fegyvernemi megnevezéseiket és a történelmi sorszámozást. Most ezt csinálják vissza, így például újra lesz 30. Kinizsi Pál Páncélozott Gyalogdandár, 25. Klapka György Páncélosdandár, Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, 102. Görgey Artúr Vegyivédelmi Ezred és 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred.

„Legyetek büszkék ezekre a hadrendi számokra és laktanyaalakulat-nevekre, ahogy büszkék voltatok, mielőtt megváltoztatták őket" - mondta Ruszin-Szendi Romulusz a visszanevezéseket bejelentő videójában.